La Juventus tenta l’assalto al difensore e pensa ad uno scambio con con la Fiorentina

La Juventus non si ferma a Kaio Jorge e continua a lavorare sul mercato per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra le strategie della società rimane una priorità rinforzare il reparto difensivo e tra i nomi che i bianconeri hanno messo in lista, spicca su tutti quello di Nikola Milenkovic. La Fiorentina difficilmente potrà trattenere ancora per molto il difensore serbo e chiede circa 22 milioni di euro per sacrificarlo. Vista la partenza ormai certa di Demiral, direzione Bergamo, come nuovo sostituto di Romero all’Atalanta, la Juventus ha necessità di piazzare un colpo in difesa trovando un difensore giovane che possa affiancare De Ligt e Milenkovic, classe ’97, rispecchia anche per caratteristiche, oltre che per età, il profilo che piace alla società.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, non solo Lukaku | Stella a rischio: maxi offerta!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il centrocampista lo porta Mendes | Colpo da 35 milioni

Calciomercato Juventus, scambio Rugani-Milenkovic

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ la Juventus potrebbe tornare forte su Milenkovic proponendo uno scambio allettante alla Fiorentina. I bianconeri offrirebbero il cartellino di Daniele Rugani, valutato dalla società circa 18 milioni di euro, per arrivare al difensore serbo della Viola.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio Lukaku | La Curva Nord non ci sta!

Entrambe le società metterebbero a segno un importante plusvalenza e inoltre andrebbero a rinnovare il loro reparto difensivo. La Juventus potrebbe inserire nell’affare anche un altro giocatore come il classe 2002 Radu Dragusin o Mattia De Sciglio, oppure l’inserimento di una parte cash per pareggiare il valore di mercato di Milenkovic, più alto di quello di Rugani vista anche la carta d’identità dei due difensori.