Il calciomercato del Milan può vedere l’assalto ad Aaron Ramsey: Maldini ci pensa, ecco la posizione della Juventus

Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed il Milan non intende fermarsi. Tra le priorità di Maldini e Massara rimane un nuovo rinforzo in mediana, con gli ultimi giorni che hanno ‘avvicinato’ Aaron Ramsey alla società milanese. Il gallese ha rotto da tempo con la Juventus e la sua permanenza in quel di Torino è tutt’altro che scontata. In scadenza il 30 giugno 2023 e con un ricco ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, la ‘Vecchia Signora’ non esclude la cessione dell’ex Arsenal, con Maldini in primissima fila. Il Milan starebbe pensando ad un prestito per il 39enne di Caerphilly, una possibilità che, tuttavia, non convince a pieno il club di Agnelli. La Juventus ha deciso la formula per l’addio del centrocampista nelle prossime settimane: ecco cifre e dettagli.

Calciomercato, Ramsey al Milan: la risposta della Juventus

Un prestito molto difficile quello con il quale il Milan spera di abbracciare Ramsey. La Juventus punta alla cessione immediata, a titolo definitivo, per circa 15 milioni.

Il cartellino del gallese, in aggiunta ai due anni di contratto rimanenti (14 milioni netti, complessivi, fino al giugno 2023) porterebbero nelle casse bianconere un tesoretto da 29 milioni.

Una situazione in divenire, con il ‘Diavolo’ che valuterà nelle ultime settimane di agosto la richiesta juventina per l’acquisto del nazionale gallese.