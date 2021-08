Il calciomercato interista all’insegna degli addii: dopo la probabile cessione di Lukaku, un altro big può partire

Un’estate decisamente movimentata quella che l’Inter campione d’Italia ha vissuto e sarà destinata a vivere nelle prossime settimane. A meno di un mese dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, Simone Inzaghi attende gli ultimi ritocchi alla rosa che al momento rischia di perdere uno dei suoi pilastri. Il Chelsea si fa sotto per Romelu Lukaku e la sensazione è che la cessione della stella belga (sarebbe un ritorno a Londra) alla fine si concretizzi. Un affare da circa 130 milioni di euro che l’Inter può portare avanti in nome del bilancio. Un addio pesantissimo che rischia, tuttavia, di non essere l’unico da qui al 31 agosto. Inzaghi trema perchè il Real Madrid di Carlo Ancelotti guarda con interesse ai gioielli di casa nerazzurra, con un nome in particolare che stuzzica le fantasie del tecnico di Reggiolo pronto alla maxi offerta.

Calciomercato Inter, tentazione Real: Ancelotti vuole il big

Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, l’infortunio di Kroos e la possibile cessione di Isco al Milan lasciano un buco importante nella mediana delle ‘Merengues’ che Ancelotti vorrebbe colmare con Nicolò Barella.

Il mediano nerazzurro è reduce da un Europeo super, attestandosi tra i migliori interpreti del ruolo. Adesso Florentino Perez, sotto spinta di Ancelotti, potrebbe proporre circa 50 milioni per il cartellino dell’ex Cagliari, mettendo in grossa difficoltà l’Inter.

Molto dipenderà dal colpo Mbappè e se rimarrà un budget sufficiente per portare Barella (o una delle alternative di lusso) quest’estate a Madrid.