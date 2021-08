L’Inter lavora sul calciomercato delle uscite: è ufficiale la cessione di un portiere che si trasferisce in Olanda. Il comunicato

L’Inter si conferma squadra tra le più attive in queste settimane di calciomercato. La dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per sistemare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sia con acquisti che con cessioni. Novità arrivano proprio su quest’ultima voce, con la società che ha chiuso in queste ore il trasferimento di un portiere.

Calciomercato Inter, ufficiale la cessione

Il riferimento è al giovane Filip Stankovic. Come si legge in una nota ufficiale dell’Inter, “il club comunica il trasferimento del calciatore al Volendam: per il portiere classe 2002 trasferimento a titolo temporaneo“. Il serbo, protagonista di 22 presenze nella scorsa stagione con la Primavera, è considerato uno dei talenti per il futuro nel suo ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio alla Juventus | Spunta il Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, big a zero | C’è la data

Il trasferimento in prestito al Volendam – società di Eredivise 2 – permetterà a Filip Stankovic di maturare esperienza e trovare continuità nel calcio dei grandi, in attesa di un ritorno all’Inter. Il portiere è legato ai nerazzurri da un contratto sino al 2024.