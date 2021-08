Il calciomercato interiista passa anche dal futuro di Romelu Lukaku: ecco l’annuncio sul destino del centravanti di Inzaghi

L’Inter, nell’ultimo mese a disposizione prima della chiusura del calciomercato estivo, deve completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Diversi i nomi tra le possibile entrate e da settimane sul taccuino di Marotta e Ausilio: la società meneghina deve fare tuttavia i conti anche con le possibili cessioni. Poco più di due settimane all’esordio in campionato, a San Siro, contro il Genoa e tra i profili più corteggiati dai top club europei rimane certamente quello di Romelu Lukaku, vero trascinatore del gruppo guidato da Antonio Conte verso il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Dopo Hakimi, Lukaku può regalare un’importante plusvalenza alla società meneghina: una partenza pesantissima secondo Furio Focolari. Il noto giornalista, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha fatto il punto sulla possibile partenza dell’ex United nelle settimane a venire: “L’Inter non può vendere Lukaku, altrimenti è finita. A sua volta, però, l’attaccante non può dire di no se gli offrono il doppio dello stipendio…”.

Calciomercato Inter, addio Lukaku: “Non possono venderlo”

Uno scenario complesso che può mettere a rischio la permanenza del bomber con la maglia dei campioni d’Italia il prossimo anno.

“Se lo cedono, l’Inter sprofonda: è un affare anti economico. Non ci sono cifre che giustifichino la cessione di Lukaku”.

Nell’ultima stagione, Lukaku ha segnato 30 reti con ben 10 assist vincenti nelle 44 apparizioni tra campionato e coppe con i campioni d’Italia.