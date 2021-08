Calciomercato Inter, Mourinho ci prova | Brozovic nel mirino

L’Inter è in difficoltà con il rinnovo di Marcelo Brozovic e José Mourinho potrebbe approfittarne: ecco tutti i dettagli

La Roma sta cercando un centrocampista di caratura internazionale, per consentire a José Mourinho diavere un uomo affidabile nella zona mediana del campo. E’ sfumato Granit Xhaka, che ha rinnovato il contratto con l’Arsenal dopo lo splendido Euro 2020. Lo svizzero era nel mirino del club giallorosso, che ha anche avviato una trattativa per acquistarlo. Non è andata a buon fine, ed è chiaro che ora si valutino le alternative. Tra queste c’è Koopmeiners, che piace anche a Napoli e Atalanta, e anche Douglas Luiz del West Ham. Ma c’è un altro giocatore che farebbe comodo allo Special One: Marcelo Brozovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, destino segnato per Ramsey | La situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, flop Icardi | Juventus, Milan e Roma: il punto

Roma, per il centrocampo c’è Brozovic

Alla Roma, infatti, alcuni intermediari avrebbero suggerito di puntare su Marcelo Brozovic per il centrocampo. Il croato è in scadenza nel 2022 e la sua situazione è in fase di stallo, visto che chiederebbe sui 6 milioni di euro a stagione. Cifre molto alte, con l’Inter che sta attraversando un pessimo periodo economico. Se dovesse arrivare la fumata nera, il club giallorosso potrebbe puntarci visto che Marotta lo perderebbe a parametro zero. Molto del futuro di Brozovic dipenderà dall’esito dell’incontro con la dirigenza nerazzurra.