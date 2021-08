Calciomercato Inter, Chelsea su Lukaku | La richiesta monstre

Romelu Lukaku è finito nel mirino del Chelsea, ma la richiesta dell’Inter per privarsi del proprio centravanti è molto alta

I problemi economici di Suning hanno messo in vetrina i campioni dell’Inter. La cessione di Hakimi potrebbe non bastare per mettere al sicuro le casse del club nerazzurro. Il principale indiziato a lasciare l’Inter sembra essere Lautaro Martinez, legato con un contratto fino al 2023 ma con un ingaggio al di sotto dei 2 milioni di euro. Ma anche Romelu Lukaku è finito nel mirino dei top club europei, soprattutto in Premier League. E in particolare è il Chelsea che non molla il centravanti belga.

L’Inter chiede 150 milioni per Lukaku

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, il Chelsea non ha intenzione di mollare la pista che porta a Lukaku. I Blues vogliono un centravanti che offra più garanzie di Timo Werner, per finalizzare il gran lavoro della batteria di trequartisti a disposizione di Tuchel. Per cedere il suo miglior giocatore, l’Inter chiede una cifra intorno ai 150 milioni di euro. Una richiesta clamorosa, che dà la portata di ciò che rappresenta Lukaku per i nerazzurri. Forse anche una sorta di provocazione al Chelsea ‘pigliatutto’ degli ultimi anni.