Calciomercato Juventus, svolta Chiellini | C’è la decisione per il rinnovo

Il futuro di Giorgio Chiellini è in via di definizione proprio in queste ore con la maglia della Juventus. Le ultime novità sul difensore

Giorgio Chiellini e la Juventus, un legame che, nonostante le incertezze, dovrebbe proseguire e proseguirà anche per le prossime stagioni. Le ultime novità, in tal senso, stanno arrivando nella giornata di oggi. Il difensore, infatti, è rientrato quest’oggi alla Continassa e si è verificato un incontro con la dirigenza per il rinnovo di contratto.

Un incontro, appunto, dopo settimane di incertezza, che è andato secondo i piani. Chiellini, infatti, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, rinnoverà il suo contratto con i bianconeri fino al 2023. Un biennale che dovrebbe arrivare alle stesse cifre degli ultimi anni e aggirarsi quindi sui 3 milioni di euro a stagione. Andrea Agnelli l’aveva detto e un incontro potrebbe già essere stato sufficiente per la permanenza del difensore a Torino. Dopo uno straordinario Euro 2020 con la maglia dell’Italia, una nuova gioia per il centrale che sarà fondamentale per Allegri nelle prossime due stagioni.