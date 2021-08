Continua il lavoro dell’Inter alla ricerca del terzino destro e arrivano nuovi indizi su Dumfries

L’Inter continua a lavorare in chiave calciomercato nonostante le poche risorse economiche a disposizione. Il reparto su cui la società ha maggiore esigenza di intervenire è la fascia destra che è rimasta orfana di Achraf Hakimi che è diventato il nuovo esterno del Psg. Tra le opzioni, la più calda è quella che porta a Denzel Dumfries, terzino olandese classe ’96 che può vantare la stima di Simone Inzaghi e di tutto il club nerazzurro. Anche se, il ds Beppe Marotta è in pressing su Hector Bellerin e Nahitan Nandez. Per il terzino dell’Arsenal i nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo poiché non rappresenta la prima scelta, sull’uruguaiano del Cagliari c’è, invece, il si del giocatore, ma manca ancora l’intesa totale con il club sardo. Intanto sul terzino olandese del PSV Eindhoven è intervenuto Rik Elfrink che ha fatto il punto sulla situazione di Dumfries ai microfoni dell’emittente ‘Veronica’.

Calciomercato Inter, fissato il prezzo per Dumfries

Ecco il punto della situazione sul futuro del terzino olandese: “Dumfries? Inter ed Everton lo vogliono da tanto tempo, ma ora non è possibile per tutti i motivi noti. Lui non partecipa alle partite per il momento. Futuro? Ho sentito qualcosa dal giornalista Valentijn Driessen, ma non so nemmeno se abbia visto il contratto. Gli sarà permesso di partire per quindici-venti milioni di euro”.

Un messaggio che lascia pochi spiragli per l’assalto dell’Inter. Il giocatore classe ’96 non andrà via per meno di 15 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per le attuali possibilità economiche dei nerazzurri. Per Dumfries il futuro potrebbe proseguire in Olanda.