Calciomercato Juventus, Ramsey dirà addio | La situazione

Destino segnato per Aaron Ramsey: il centrocampista gallese ha le valigie in mano e la Juventus vuole sostituirlo con Pjanic

Il centrocampo della Juventus è il reparto che è andato più in difficoltà nella scorsa stagione. Pirlo non è riuscito a trasmettere la sua impronta di gioco ai vari Bentancur, Rabiot e Ramsey. Quest’ultimo potrebbe salutare, con il club bianconero che lo ha messo in uscita anche per i 7 milioni di euro di stipendio. Una cifra spropositata in tempi in cui i soldi scarseggiano e l’apporto alla squadra è fondamentale. Quello del gallese non è stato decisivo negli ultimi due anni ed è per questo che è stato messo nella lista dei cedibili.

Juventus, Pjanic per sostituire il partente Ramsey

Allegri ha le idee chiare su come rinforzare la propria squadra. E nella futura Juventus, non c’è spazio per Ramsey nonostante la buona gara in amichevole contro il Monza davanti alla difesa. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Torino‘, il Trofeo Berlusconi non avrebbe cambiato il destino del centrocampista gallese. La sua cessione dovrebbe far posto all’acquisto di Miralem Pjanic, che tornerebbe dopo un solo anno passato al Barcellona. La Juve vuole il bosniaco e Locatelli per tornare ad avere uno dei reparti più forti della Serie A.