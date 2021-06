L’Inter continua a programmare la prossima annata e pensa anche alle cessioni: possibile mossa di Mourinho

Sono giornate molto calde per l’Inter, che dopo aver vinto lo scudetto sta programmando la prossima stagione anche se con qualche difficoltà di troppo. I nerazzurri infatti non vivono un grande momento a causa della crisi economica e stanno effettuando diverse modifiche rispetto alla scorsa annata, a partire dallo staff tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Italia, si ferma in allenamento | Problemi per Mancini

Il primo addio è stato quello di Antonio Conte che ha portato al conseguente arrivo di Simone Inzaghi, mentre ora si sta lavorando per le modifiche da apportare alla rosa e potrebbero esserci anche degli addii a sorpresa, oltre a quello di Hakimi che sembra destinato ad approdare alle big d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, big via dal Real | Scambio due per uno!

Calciomercato, Mourinho pensa a Brozovic per sostituire Pellegrini

Alcuni calciatori nerazzurri sono seguiti anche in Serie A e in particolare ce n’è uno che potrebbe fare al caso della Roma. Mourinho infatti potrebbe pensare a Marcelo Brozovic per rinforzare il centrocampo, soprattutto qualora dovesse esserci l’addio di Lorenzo Pellegrini, che dalla Spagna è accostato al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, avanza Gabriel Jesus | Proposta clamorosa

L’Inter potrebbe approfittare di questo interesse per puntare ancor di più su Alessandro Florenzi, che è seguito da diverse settimane dai nerazzurri. La Roma dunque potrebbe utilizzare l’esterno come carta per ridurre il prezzo di Brozovic: il croato vale circa 25-30 milioni perché ha il contratto in scadenza mentre Florenzi 10-15 milioni.

I giallorossi dovrebbero dunque aggiungere un conguaglio di circa 10-15 milioni di euro oltre allo scambio per provare a convincere l’Inter.