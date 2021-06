Brutte notizie per l’Italia in vista di Euro2020: il Ct Roberto Mancini dovrà fare i conti con l’infortunio dell’azzurro, il possibile cambio

Ancora problemi per l’Italia in vista della gara inaugurale di Euro2020. Venerdì sera, 10 giugno 2021, gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma contro la Turchia. Brutte notizie per il Ct Mancini che ha già pre-allertato il centrocampista pugliese della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, dopo l’infortunio muscolare rimediato in allenamento da Lorenzo Pellegrini.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, idea per la porta | Scambio in Serie A

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, occasione Dembele | Rinnovo o scambio!

Pochi minuti fa è apparso anche il comunicato ufficiale della FIGC: “Rchiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio”. Infine, si può continuare a leggere: “Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli“.