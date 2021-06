Calciomercato, colpo Inter | Scambio con Perisic! Cifre e dettagli

Calciomercato Inter: nuove indiscrezioni sul possibile colpo Kostic. Ipotesi scambio con Perisic: tutte le cifre e i dettagli

Iniziano a circolare i primi nomi in entrata e uscita anche per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Oltre al futuro di Lautaro Martinez da tenere sempre in considerazione, tiene banco in queste prime battute del calciomercato estivo anche la situazione sugli esterni. Il big sacrificato dal club nerazzurro potrebbe essere Hakimi, che è cercato dal PSG e negli ultimi giorni anche dal Chelsea. In bilico c’è anche Young: il laterale inglese è in scadenza a giugno e ha ricevuto un’offerta di rinnovo a cifre più basse. In entrata, invece, in prima fila ci sono i nomi di Florenzi ed Emerson Palmieri. E un altro profilo accostato ai nerazzurri è quello di Kostic dell’Eintracht Francoforte. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, colpo Kostic | Carta Perisic: tutti i dettagli

In mattinata ‘Sky Deutschland’ ha addirittura parlato di accordo tra il club nerazzurro ed il giocatore. L’Inter dovrà però trattare con la società tedesca: come riferito da ‘Calciomercato.it‘, la valutazione di Kostic è superiore ai 20-25 milioni di cui si è parlato nelle ultime ore. L’esterno serbo ha un contratto in scadenza nel 2023 e per arrivare al 28enne la dirigenza nerazzurra potrebbe anche tentare di inserire una contropartita tecnica. Una ‘carta’ da spendere potrebbe essere quella di Ivan Perisic: il croato è in scadenza di contratto nel 2022 e tra i cedibili dell’Inter per età ed ingaggio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Marotta e Ausilio potrebbero così proporre l’ex Bayern, che conosce già la Bundesliga ed ha una valutazione di circa 10 milioni, per abbassare il costo del cartellino di Kostic. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista che porta al laterale serbo in casa Inter. Staremo a vedere.