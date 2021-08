Icardi delude all’esordio nella nuova stagione e torna ad essere in bilico: possibile approdo in una big di Serie A

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Paris Saint-Germain, che ieri ha perso per 1-0 contro il Lille vedendo di fatto sfumare il primo titolo di questa nuova annata, ovvero la Supercoppa di Francia. Decisiva la rete Xeka siglata sul finire della prima frazione di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma sul rinnovo | Acquisto congelato

In avanti nel club francese ci ha giocato Mauro Icardi viste le assente di Kylian Mbappe e Neymar, ma l’argentino non è riuscito a brillare e non solo non ha segnato, ma ha anche disputato una gara al di sotto delle aspettative. Nonostante le voci sulla sua permanenza, dunque, non sono da escludere colpi di scena in questo finale di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doppio no di Allegri | Resta alla Juventus

Calciomercato, Icardi a secco: rispuntano Milan, Juventus e Roma

La situazione di Mauro Icardi al PSG dunque potrebbe essere nuovamente in bilico e potrebbero rispuntare le varie soluzioni in Serie A. L’argentino ha già giocato in Italia e sicuramente sarebbe felice di tornare visto che si è sempre trovato bene qui. Sulle sue tracce in particolare potrebbero esserci Milan, Juventus e Roma che potrebbero pensare di rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo. Per i rossoneri è più difficile in quanto hanno già ingaggiato Olivier Giroud, i bianconeri invece potrebbero pensarci in caso di addio di Ronaldo così come i giallorossi che potrebbero fare un tentativo senza Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Lautaro a sorpresa | Proposta in Serie A!

Dopo l’esperienza con Inter e Sampdoria, dunque, Mauro Icardi potrebbe vivere una nuova annata in Serie A già nei prossimi mesi.