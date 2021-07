L’Inter pronta ad aprire il ciclo Inzaghi con l’incognita sul valore della rosa: il pronostico in caso di addio di Lukaku lascia senza parole

L’Inter si prepara per la nuova stagione, la prima con alla guida Simone Inzaghi. Il giovane allenatore ha l’onere di non far rimpiangere Antonio Conte, campione d’Italia lo scorso anno. L’impresa di bissare il successo è ardua, e non solo perché le dirette avversarie si sono rinforzate: la squadra nerazzurra ha infatti dovuto operare delle cessioni dolorose sul mercato (vedi Hakimi) e i pronostici su come finirà il prossimo campionato sono incerti.

La rosa dell’Inter resta di primissimo livello, ma c’è un giocatore che più di tutti ha inciso nelle ultime stagioni nerazzurre: Romelu Lukaku. L’attaccante belga – legato al club sino al 2024 – ha segnato 24 gol e fornito 10 assist nell’ultima Serie A, dando un contributo decisivo anche nei big match. Tra le prime sei squadre del campionato, infatti, il giocatore ha segnato almeno una rete a tutte le avversarie.

L’Inter lo ha blindato, ma le vie del mercato sono infinite. Lukaku è apprezzato in Liga e in Premier League, ma ha giurato fedeltà ai nerazzurri. Mister Simone Inzaghi punta molto su di lui, con l’obiettivo – magari – di portarlo a vincere la Scarpa d’Oro, emulando quanto fatto con Ciro Immobile alla Lazio. Lukaku sposta gli equilibri.

Calciomercato Inter, Focolari su Lukaku

Un pensiero fatto proprio anche da Furio Focolari: “Per me l’Inter è favorita per lo scudetto“, ha detto ai microfoni di ‘Radio Radio’. Poi ha aggiunto: “Se dovesse però vendere Lukaku, per me non entra nemmeno in Champions League, ma diventa da quinto posto”. Un netto cambio di opinione, ma che rende l’idea sull’importanza del centravanti nel gioco dell’Inter.