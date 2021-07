Calciomercato Inter, Paratici 'dribbla' Marotta | Offerta per Lautaro

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez per l’offerta di Paratici che intrigherebbe molto il ds nerazzurro Piero Ausilio

L’Inter ha diversi pezzi pregiati che fanno gola ai top club europei, soprattutto in Premier League. Si parla molto di un’eventuale super offerta del Chelsea per Lukaku, che potrebbe andar via qualora i Blues mettessero sul piatto almeno 100 milioni di euro. Cifra che, unita a quella incassata per Hakimi -circa 70 milioni- risolverebbe gran parte dei problemi di Suning. Ma non solo. Anche Lautaro Martinez è in bilico visto che ha il contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo, almeno per il momento, è in fase di stallo.

Inter, scambio con Paratici per Lautaro

Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, il Tottenham punterebbe su Lautaro Martinez se si verificasse la cessione di Harry Kane. Il ds Paratici ‘dribblerebbe’ in qualche modo Beppe Marotta. I due hanno lavorato insieme alla Juventus, ma il direttore sportivo punterebbe sul rapporto con Piero Ausilio, proponendo un suo vecchio pallino: Lucas Moura, valutato sui 25 milioni di euro. Oltre al brasiliano, ci sarebbero anche 45 milioni come conguaglio. Un’offerta che Ausilio sarebbe felice di accettare, a differenza di Marotta che vuole solo cash.