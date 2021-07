La frecciata di Allegri, tra il serio e il faceto, rilancia vecchie ruggini tra il tecnico e Bonucci. Possibile addio alla Juventus

Bonucci pilastro della nuova Juventus di Allegri? Questo lo vedremo, certo è che la ‘frecciata’ tra il serio e il faceto del tecnico in conferenza stampa – tema, la fascia di capitano – rilancia le vecchie ruggini tra lo stesso livornese e il centrale di Viterbo. Come dimenticare lo sgabello a Oporto in Champions… E quindi i maligni ma anche i ben informati non escludono un divorzio, ovvero l’addio (il secondo) del classe ’87 forte comunque di un contratto da quasi 6 milioni con scadenza fissata a giugno 2024.

Bonucci dove? Si è parlato di Roma e di più chiacchierate con José Mourinho, così come del Tottenham dell’ex Paratici e di un possibile ritorno di fiamma del Manchester City. Lo sappiamo, Guardiola è un suo grande ammiratore. Molto meno, anzi mai di un eventuale tentativo del Real Madrid, ora orfano di Varane passato al Manchester United. Secondo quanto appurato da Calciomercatoweb.it, per il reparto arretrato il grande desiderio di Ancelotti è Koulibaly che ha già allenato al Napoli. L’ostacolo è proprio il club azzurro, o meglio il suo proprietario Aurelio De Laurentiis il quale continua a chiedere non meno di 50 milioni di euro. E poi forse Perez non ha tutta questa voglia di investire tanti soldi per un difensore di 30 anni. L’operazione Bonucci, che di anni ne ha addirittura 34, potrebbe invece avallarla poiché la Juve può chiedere solo 20 milioni, se non qualcosa meno.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, ha chiesto la cessione: ‘pericolo’ per Juve e Serie A

Bonucci e i tanti successi alla Juventus: ma ora è forse giunto il momento di un (altro) addio

Bonucci è bianconero dall’estate 2010, con l’eccezione della disastrosa quanto unica stagione al Milan. Amato e odiato dagli juventini, con ‘La Vecchia Signora’ l’ex Inter ha collezionato 442 presenze vincendo otto Scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane.

A.R.