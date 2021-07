L’Inter riparte con Simone Inzaghi dopo l’addio di Antonio Conte: sul tecnico campione d’Italia c’è una clausola da rispettare

L’Inter lavora sul mercato e si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista. Dopo undici anni d’attesa, la squadra nerazzurra riparte con il titolo di campione in carica, ma con un nuovo allenatore alla guida. La società si è affidata a Simone Inzaghi, reduce da cinque stagioni convincenti alla Lazio: il piacentino raccoglie l’eredità di Antonio Conte, al momento ancora senza panchina.

In questi giorni tiene banco proprio la situazione del tecnico pugliese, rimasto senza squadra da allenare nonostante sia uno degli allenatori più vincenti in attività. Quale futuro per Antonio Conte? A complicare i piani, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, sarebbe una clausola posta dall’Inter al momento dell’addio. Nell’accordo di risoluzione è stata inserita una postilla che non permette a Conte di allenare in Italia fino alla fine dell’anno. Poi potrà accasarsi dove vuole.

Niente Serie A, dunque, per il prossimo campionato, ma le offerte non mancano. Al suo profilo si è interessata anche ‘Sky’ per farne un ospite ‘speciale’: non sarà un opinionista abituale, ma la collaborazione potrebbe riguardare solo grandi eventi internazionali (come la Champions League) o la Premier League. A proposito di campionato inglese: il ritorno oltremanica è – al momento – il più gettonato, ma il mister non ha fretta ed ha intenzione di aspettare una proposta convincente.

Calciomercato Inter, clausola Serie A per Conte

Antonio Conte resterà quindi ai box alla griglia di partenza: il suo desiderio è quello di tornare ad allenare in Inghilterra, ma ogni porta resta aperta. Qualche nazionale europea aveva fatto un sondaggio, poi c’è la Serie A. Ma in Italia, in caso, solo dal prossimo anno.