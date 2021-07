La Juventus può tornare a pensare al gioiellino per il centrocampo: rinnovo più lontano, addio possibile

Poco più di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e la Juventus guarda con interesse agli ultimi innesti da regalare ad Allegri per completare la rosa. Dai ‘casi’ Dybala e Ronaldo, accostati con insistenza alle uscite negli ultimi mesi, ai nuovi rinforzi richiesti dal tecnico livornese. Proprio Allegri ha intenzione da un lato di sfoltire la rosa, dall’altro, però, fare spazio all’approdo di nuovi rinforzi di peso anche in ottica futura. Ecco che, dalla Spagna, arrivano novità importanti per uno dei profili per il quale la Juventus sta da tempo provando a sondare il terreno. Si tratta del gioiello del Barcellona, centrocampista classe 2003, Ilaix Moriba. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il rinnovo di contratto del talento 18enne con il Barcellona di Laporta è tutt’altro che scontato. Una frenata improvvisa ed inattesa quella registrata nella mattinata di mercoledì, con il Barcellona che confidava di poter chiudere al più presto la trattativa, dopo la proposta triennale avanzata all’entourage di Moriba.

Calciomercato Juventus, occasione Moriba: i dettagli

Scenario che può favorire i club interessati come la Juventus che valuta Moriba come possibile innesto per la mediana di Allegri. Il giocatore avrebbe dovuto aggregarsi alla prima squadra, diretta a Stoccarda per il precampionato.

Moriba si è allenato oggi con il Barcellona B: il suo destino può essere lontano da Barcellona in caso di mancato rinnovo con i catalani, con una valutazione di circa 20 milioni.

Nell’ultima stagione con la maglia del Barcellona, Moriba ha collezionato 29 presenze con 2 reti e 4 assist vincenti.