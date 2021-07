La Juventus cerca un nuovo centrocampista, ma un obiettivo rischia di sfumare: rifiutata un’offerta da 40 milioni di Euro

La Juventus pianifica le mosse di calciomercato per cercare di allestire una rosa che possa rispondere alle nuove esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Le risorse non abbondano, ma la società è consapevole del fatto che la rosa necessita di rinforzi. Tra i reparti da rinnovare c’è il centrocampo, zona nevralgica per il gioco del tecnico toscano: l’obiettivo è arrivare a uno-due giocatori, ma uno rischia di sfumare in anticipo.

L’obiettivo principale della Juventus – da ormai diverse settimane – è Manuel Locatelli, autore di una splendida stagione con il Sassuolo e di un grande Europeo. Ma non è l’unico. La squadra bianconera avrebbe infatti messo nel mirino un campione del calibro di Toni Kroos. Il tedesco, legato al Real Madrid da un contratto sino al 2023, ha 31 anni e potrebbe voler vivere un’ultima esperienza importante nel vecchio continente.

Il Real Madrid, però, non ha alcuna intenzione di privarsene, soprattutto dopo i due addii in difesa di Sergio Ramos (direzione PSG) e Varane (Manchester United). Gli spagnoli non vogliono correre altri rischi e – come riferisce ‘defensacentral.com’ – avrebbero rifiutato un’offerta da 40 milioni di Euro della Juventus per Kroos. Una mossa avallata anche dallo stesso calciatore, che avrebbe comunicato la volontà di proseguire la sua carriera in Spagna, onorando il suo contratto sino alla fine.

Calciomercato Juventus, no ad un’offerta da 40 milioni

Niente da fare, dunque, per Toni Kroos, destinato a rimanere alla corte di Carlo Ancelotti, allenatore con il quale ha collezionato il record di 14 assist in 52 presenze nella precedente esperienza al Real Madrid. Il centrocampo della Juventus si rinforzerà, ma non con il nome del tedesco: resta invece viva la pista Locatelli e il sogno Pogba.