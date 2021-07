Calciomercato Milan, Willian è il piano B di Maldini | I dettagli

I nuovi colpi in fase offensiva per il Milan potrebbero arrivare dalla Premier League: il piano di Maldini porterebbe a Willian

Il Milan con l’addio di Hakan Calhanoglu cerca nuovi colpi sulla trequarti offensiva. Non basta il giovane Brahim Diaz per sostenere il gioco di Stefano Pioli, incentrato molto anche sugli esterni offensivi. Castillejo e Rafael Leao non offrono le giuste garanzie tecniche e sono poco continui, ecco perché si stanno valutando diversi profili. Tra questi c’è Josip Ilicic, diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A da quando è allenato da Gian Piero Gasperini. Ma se non dovesse concretizzarsi l’operazione con lo sloveno, c’è già il piano B.

Milan, Willian se salta Ilicic

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star‘, l’Arsenal ha messo Willian sulla lista delle cessioni. Arrivato l’anno scorso a parametro zero dal Chelsea, potrebbe essere una grande occasione di mercato per il Milan. E’ un giocatore d’esperienza, che aiuterebbe i giovani presenti nella rosa ad affrontare al meglio la prossima Champions League. Anche perché arriverebbe per circa 6-7 milioni di euro. Willian nell’ultima stagione ha disputato 37 partite in tutte le competizioni, mettendo a segno un gol e siglando ben sette assist in quasi 1900′ minuti di gioco.