Calciomercato Juventus, futuro Kulusevski lontano da Torino

La Juventus potrebbe lasciar partire Dejan Kulusevski: la concorrenza in attacco è molto alta col rientro di Dybala

La Juventus potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo con l’arrivo di Massimiliano Allegri. Dybala verrà messo al centro del progetto, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Va valutato il futuro di Cristiano Ronaldo, che andrebbe via se una delle big europee dovesse farsi avanti seriamente. E c’è un giocatore che non ha disputato il primo anno in modo ottimo come Federico Chiesa: è Dejan Kulusevski, che spesso ha giocato fuori ruolo con Andrea Pirlo. Non sull’esterno, ma da centravanti in coppia con CR7. Inevitabile che le prestazioni non siano state eccelse.

Juventus, Kulusevski in prestito in Serie A

Kulusevski con Allegri non si sentirebbe al centro del progetto, e potrebbe chiedere al club bianconero di andar via dopo appena un anno. Prenderebbe in considerazione anche l’ipotesi legata al prestito, per ritornare a essere protagonista seppur con un’altra maglia meno ‘blasonata’. Non è esclusa la permanenza in Serie A, anzi: lo svedese ha diversi estimatori che gli garantirebbero continuità. Cosa che non farebbe la Juventus, a maggior ragione se dovesse arrivare un nuovo attaccante.