Il Milan potrebbe sfruttare un’ottima occasione dalla Premier League: Rafael Benitez lo scarica e lo mette sul mercato

Milan scatenato in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l’arrivo di Olivier Giroud i rossoneri sono al lavoro per trovare nuovi rinforzi che possano risultare fondamentali durante la stagione per la rosa di Stefano Pioli. L’ottima occasione per il club milanista potrebbe arrivare dalla Premier League, dove un calciatore sembrerebbe essere finito fuori dai piani del tecnico. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il giocatore in questione sarebbe James Rodriguez, trequartista dell’Everton.

Il nuovo tecnico Rafael Benitez, che ha sostituito Carlo Ancelotti trasferitosi al Real Madrid, avrebbe definitivamente messo fuori dai piani dei ‘Toffees’ il calciatore colombiano. Per i rossoneri potrebbe essere un’ottimo opzione low cost visto l’attuale valore e le qualità del giocatore.

Calciomercato Milan, James Rodriguez in uscita dall’Everton: il prezzo

Milan che continua a essere vigile in questo calciomercato estivo, alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il mirino dei rossoneri potrebbe nuovamente puntare in Premier League, dove già è stato acquistato Olivier Giroud dal Chelsea, ma questa volta in casa Everton.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Benitez non punterebbe più su James Rodriguez, e il club inglese insieme a Jorge Mendes starebbero cercando una nuova sistemazione per il colombiano. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe mettere a segno un colpo low cost, visto che per un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro James potrebbe partire. Dunque si lavora a un acquisto che potrebbe portare qualità importante in casa Milan ma a un prezzo contenuto.