Calciomercato Juventus, Dybala via gratis | La strategia del Real Madrid!

Calciomercato Juventus, Dybala può andare via gratis nel 2022: la strategia del Real Madrid, secondo ‘DonDiario’

Vero e proprio caso in seno alla Juventus, quello di Paulo Dybala rischia di essere una storia che il club bianconero è chiamato a risolvere quanto prima. L’argentino è reduce da una stagione problematica, dove ha avuto difficoltà ad inserirsi nell’undici titolare di Andrea Pirlo, complici i tanti infortuni e una situazione contrattuale tutt’altro che serena. L’argentino è in scadenza nel 2022 e su di sé ha una folta schiera di ammiratori.

Il ritorno di Allegri potrebbe giocare un ruolo importante nella permanenza di Dybala a Torino, ma nessuno scenario va precluso. Soprattutto quando sul calciatore argentino si profilano top club come il Real Madrid, impegnato in un’opera di rifondazione della squadra e alla ricerca di nuovi fenomeni da inserire nel proprio organico.

Calciomercato Juventus, Dybala via gratis: il Real ha un piano

Secondo quanto riportato dal media ‘DonDiario’, il Real Madrid avrebbe già pronto il piano per portare Dybala nella capitale del Regno. E soprattutto, per farlo arrivare senza spendere un soldo. Con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, i blancos sperano nel non-rinnovo della Joya con la Juventus, così da poterlo prelevare a parametro zero il prossimo anno. Un piano che rischierebbe di rappresentare un duro colpo per la dirigenza bianconera, che non vuole perdere Dybala a condizioni così svantaggiose.