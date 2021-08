L’Inter deve difendersi dal pressing delle big per Lautaro: nuova offerta per l’attaccante argentino, ma i nerazzurri hanno le idee chiare

L’Inter lavora sul mercato per sistemare la rosa da consegnare a mister Simone Inzaghi. La situazione economica deficitaria del club ha portato al sacrificio di Hakimi, approdato al PSG e la dirigenza spera che non debba essere necessaria un’ulteriore cessione. Le richieste, d’altronde, non mancano, e al quartier generale nerazzurro continuano a bussare per i giocatori più illustri. Ne è una prova Lautaro Martinez, corteggiato dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, no di Pjanic | Incontro decisivo

L’attaccante dell’Inter – fresco vincitore della Copa America – ha un contratto in scadenza nel 2023, ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. 17 le reti nello scorso campionato, condite anche da dieci assist: mister Inzaghi lo considera un punto fermo del nuovo corso, ma l’Atletico Madrid prosegue nel pressing. Il club di Simeone è pronto ad una nuova offerta: 40 milioni di Euro cash più uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doppio no di Allegri | Resta alla Juventus

Gli spagnoli sono infatti pronti a mettere sul piatto il cartellino di Angel Correa che ha lo stesso ruolo di Lautaro: nove gol e otto assist per lui nell’ultima Liga e un profilo di sicuro valore. In alternativa, però, c’è anche Renan Lodi, terzino sinistro classe 1998, che ha trovato una buona continuità lo scorso anno (23 presenze). L’Inter è a caccia di un giocatore sulla fascia mancina, e l’occasione potrebbe rivelarsi propizia.

Calciomercato Inter, nuova offerta per Lautaro

Scambio Lautaro-Correa (o Lodi) più 40 milioni di Euro cash: questa la proposta dell’Atletico Madrid per arrivare al ‘Toro’. Un’offerta invitante, ma che sarebbe rifiutata in partenza dall’Inter. Il club nerazzurro vuole tenere il suo numero dieci o, in alternativa, cederlo solo per soldi. La valutazione dell’argentino è di 80-90 milioni di Euro, cifra al momento irraggiungibile per l’undici di Simeone.