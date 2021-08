Calciomercato Inter, rifiuto di Pjanic | Incontro con la Juventus

La Juventus giocherà il Trofeo Gamper contro il Barcellona e mette nel mirino Pjanic, che ha rifiutato l’Inter

L’anno scorso Miralem Pjanic aveva lasciato la Juventus nell’ambito di uno scambio che ha poi portato Arthur a Torino. Non una grande scelta per il bosniaco, che ha disputato la peggior stagione della sua carriera. Il suo desiderio è quello di andar via e il Barcellona farà poco e niente per trattenerlo. Oltre alla Juve, pare che anche l’Inter sia seriamente interessata al giocatore. E’ un’occasione di mercato da cogliere, anche per il suo passato in Serie A e la voglia di rilanciarsi. Ma le intenzioni del centrocampista bosniaco sono chiare.

Juventus, Pjanic rifiuta l’Inter

Domenica ci sarà il Trofeo Gamper al Camp Nou tra Barcellona e Juventus, un’occasione per le due dirigenze di incontrarsi e parlare di Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha già detto di no all’Inter e attende l’offensiva del club bianconero, intenzionato a dare ad Allegri il suo vecchio regista. La partita è in programma per le 21:30 un buon test precampionato con la consapevolezza che potrà verificarsi un meeting di mercato decisivo per riportare Pjanic a Torino.