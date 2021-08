Calciomercato, la panchina del top club traballa e potrebbe prendere vita un cambio della guardia prossimamente: Conte in agguato

Un calciomercato un po’ a rilento quest’estate. Molte società sono costrette a scendere a compromessi per rinforzare le rose a disposizione. A causa della pandemia da Covid-19, le risorse finanziarie dei club non sono tante e si cerca di rimandare il più possibile i vari pagamenti tramite i prestiti con diritto/obbligo di riscatto. Una situazione a dir poco problematica, ma c’è anche chi fa eccezione. Il PSG, fino a questo momento, si è preso per distacco la corona del mercato. I parigini hanno messo a segno una serie di colpi top di primissimo spessore. Leonardo ha riservato un occhio di riguardo alla nostra Serie A, andando a prendere Gianluigi Donnarumma dal Milan e Achraf Hakimi dall’Inter.

Due pedine che sono state fondamentali rispettivamente nello scacchiere di Pioli e Conte e le loro assenze inevitabilmente peseranno tantissimo. Senza contare che il classe ’99 è stato anche decisivo per il trionfo dell’Italia a Euro 2020, tanto da essere nominato giocatore del torneo. Ma la lista è lunga: bisogna aggiungere anche i nomi di Sergio Ramos dal Real Madrid e Wijnaldum dal Liverpool. Il dettaglio impressionante è che quasi tutti sono arrivati a parametro zero. Solo per l’esterno marocchino il ricco presidente Al-Khelaifi ha dovuto sborsare 60 milioni di euro. Ma, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non sono tutte rose e fiori in quel di Parigi.

Calciomercato, critiche per Pochettino: panchina a rischio | Conte in agguato

La posizione di Mauricio Pochettino è a rischio. Il tecnico argentino ha deluso lo scorso anno, uscendo dalla Champions League senza neanche essere arrivato in finale e perdendo la Ligue 1 alle spalle del Lille. Ieri è arrivato un altro duro colpo da digerire: il PSG ha perso 1-0 la finale di Supercoppa di Francia, dovendosi arrendere nuovamente alla truppa di Christophe Galtier.

Nonostante ci fossero diversi assenti tra i titolari, la sconfitta è alquanto amara e il mister è stato non poco criticato. Aumentano, di conseguenza, le probabilità di un esonero in corso per l’ex Tottenham. Sulla panchina c’è l’ombra di Antonio Conte. L’allenatore salentino non è ancora riuscito a trovare una squadra, ma se si dovesse presentare questa ghiotta opportunità sarebbe pronto ad accettare e rimettersi in pista. Pochettino-PSG a rischio, Conte in agguato.