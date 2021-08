La Juventus continua la caccia al centrocampista e spuntano due nomi a sorpresa: si cerca lo sgarbo alle rivali

Non è un calciomercato semplice per la Juventus, che sta lavorando per effettuare dei rinforzi mirati ma fin qui ha portato a termine pochissime operazioni. Solo il giovane attaccante Kaio Jorge è in arrivo a Torino, mentre per gli altri obiettivi sembra essere ancora tutto fermo.

Per il centrocampo l’obiettivo primario è Manuel Locatelli ma anche su di lui le informazioni non sono così positive. Non c’è ancora un accordo e si vive una fase di stallo che, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe portare alla valutazione di alcune alternati, su tutti ci sono Bakayoko e Pjanic. Non è da escludere però che la società bianconera faccia un tentativo anche per due calciatori dei club rivali, ovvero Franck Kessie e Marcelo Brozovic.

Calciomercato Juventus, sgarbo a Milan e Inter: idee Kessie e Brozovic

La Juventus dunque si guarda intorno per rinforzare il proprio centrocampo e il nuovo obiettivo potrebbe arrivare direttamente da una delle rivali di Serie A. I bianconeri potrebbero provarci visto che sia Kessie che Brozovic hanno un contratto in scadenza nel 2022, ma è pur vero che sia il Milan che l’Inter vorrebbero incentrare i loro progetti proprio su questi due elementi proprio come hanno fatto fino a questo momento.

Possibile dunque che, in caso di addio per Locatelli, la Juventus possa concentrarsi principalmente su uno tra Pjanic e Bakayoko.