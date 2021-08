La Roma scopre oggi il suo destino in Conference League: sorteggiata l’avversaria nel playoff della competizione europea

La prima Conference League si prepara a entrare nella vivo dei playoff per accedere ai gironi. Oggi sono stati effettuati i sorteggi per la prossima fase, dalla quale uscirà l’avversaria della Roma. I giallorossi infatti disputeranno l’ultimo turno di qualificazione per accedere alla fase a gironi della competizione e oggi ha scoperto da quale match arriverà la sua avversaria.

La squadra di Mourinho infatti affronterà il Molde o il Trabzonspor. Sorteggio non proprio fortunatissimo visto il livello delle altre squadre, ma comunque alla portata dei giallorossi. Inoltre nella squadra turca giocano anche due ex romanisti, ovvero Gervinho e Bruno Peres. La partita di andata dovrebbe andare in scena 19 agosto, mentre il ritorno il 26. Dunque è stato tracciato il cammino romanista per iniziare questa nuova competizione europea.