La Juventus alle prese con una mini-rivoluzione in difesa: un giocatore è vicino al rinnovo, ma Rugani blocca un’importante operazione

La Juventus lavora senza sosta per sistemare gli ultimi tasselli di una rosa rivoluzionata dal ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha evidenziato i punti da sistemare, con la priorità data al centrocampo. Questo, però, non è l’unico reparto attenzionato: la dirigenza bianconera pensa anche alla difesa, tra rinnovi e possibili nuovi colpi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’agente contatta la Juventus | Serve vendere

La stagione della Juventus ripartirà da Giorgio Chiellini, virtualmente svincolato dallo scorso giugno, ma considerato un punto di riferimento da Allegri. Il capitano bianconero – che compirà 37 anni il prossimo 14 agosto – sarà il titolare anche per il prossimo campionato. A garantire è l’ottimo Europeo disputato con l’Italia e la fiducia del mister, pronto a puntare su di lui nella speranza che possa trovare continuità nella tenuta fisica. Chiellini, che ha goduto di qualche giorno di vacanza dopo l’Europeo, firmerà in giornata il prolungamento di contratto di un anno, sino al 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho non ci sta | I sostituti di Xhaka

Ma non finisce qui. La Juventus deve gestire altre situazioni delicate in difesa, a partire da Daniele Rugani. Il classe 1994 è rientrato alla base dopo il prestito al Cagliari ed ha ancora un contratto sino al 2023. L’ex Empoli non rientra nel progetto tecnico di Allegri ed è considerato in uscita. La Lazio è interessata, ma nulla si è mosso nella pratica e la sua permanenza nella rosa bianconera sta complicando i piani in entrata della società.

Calciomercato Juventus, Rugani blocca l’acquisto

La mancata cessione di Rugani blocca infatti l’assalto decisivo a Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Il giocatore – in scadenza 2022 – ha mostrato il desiderio di provare una nuova esperienza, con la società viola pronta ad accontentarlo per non perderlo, senza rinnovo, a costo zero la prossima estate. Milenkovic-Juventus, una pista che può concretizzarsi solo previa partenza di Rugani. Il tempo stringe.