Calciomercato Milan, superata la Juventus | Tolisso come piano B

Il Milan è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Kessie, ma Maldini ha già pronto il piano B con Tolisso

Il Milan è in trattativa per il rinnovo di Franck Kessie, in scadenza di contratto nel 2022, che tornerà dopo l’Olimpiade di Tokyo 2020 disputata con la maglia della Costa d’Avorio. L’obiettivo della dirigenza è quello di non perdere a zero il forte centrocampista, così come fatto con Donnarumma e Calhanoglu. Rinnovo o cessione, quindi: e Maldini deve anche cautelarsi in qualche modo, anche perché il mercato regala molte occasioni. E una di queste è Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco.

Milan, sfida alla Juventus per Tolisso

Insomma, Tolisso diventerebbe il piano B qualora non dovesse arrivare il rinnovo di Kessie. Sul centrocampista francese c’è da tempo la Juventus, che lo valuta come uno dei papabili per rinforzare la mediana. Una sorta di beffa, dato che i bianconeri seguono da tempo l’ex Lione. Non è ancora chiaro come andranno le cose tra il Milan e Kessie: di certo, il ‘presidente’ -come viene chiamato l’ivoriano- vorrebbe restare in rossonero. Ma le richieste dell’agente Atangana sono abbastanza alte per le casse di Elliott.

