Calciomercato Juventus, rinnovo e addio | Il sostituto di Dybala

Questo mese di mercato servirà alla Juventus per definire le situazioni del reparto offensivo, ancora in bilico come quelle di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022, e Allegri ha fatto capire che la prossima Juve si baserà molto sulle prestazioni dell’argentino, almeno per la prossima stagione. Servirà il rinnovo del contratto, altrimenti il giocatore andrà via a parametro zero. La speranza per il club bianconero è che torni a essere lo stesso giocatore di almeno due stagioni fa.

Juventus, addio Dybala con clausola

Il rinnovo di Paulo Dybala dovrebbe arrivare dopo una lunga trattativa ed è possibile l’inserimento della clausola rescissoria. Così facendo, la Juventus allo stesso tempo si assicurerebbe una cifra ‘sicura’ da incassare e metterebbe anche un prezzo al giocatore. Con l’eventuale cessione de ‘La Joya‘, e quindi la possibilità di reinvestire il denaro -il club spera che ritorni a valere sugli 80 milioni-, la Juve punterebbe su Marco Asensio per l’estate 2022. Una sorta di progetto a lungo termine per rilanciare Dybala e poi separarsi.