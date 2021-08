Alla Juventus potrebbero arrivare due centrocampisti come Locatelli e Pjanic, ma a quel punto Arthur potrebbe finire fuori dalla lista

Le valutazioni della Juventus dovranno essere particolarmente attente sul mercato, per una questione di liste. La Serie A non sarebbe un problema, come magari potrebbe esserlo quella della Champions League. Massimiliano Allegri vuole due centrocampisti per avviare un grande progetto, e i nomi sono i soliti noti: Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. In tal caso, il reparto diventerebbe molto affollato. Domenica ci sarà il Trofeo Gamper con il Barcellona, un’altra occasione per parlare delle bosniaco.

Juventus, Arthur fuori dalla lista Champions

Nicola Balice, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Juventibus‘: “Ora servono i due centrocampisti. Da ciò che ci risulta, Allegri vuole Locatelli e Pjanic, insieme. La lista Serie A non è un problema, semmai lo è quella Champions: negli anni abbiamo visto che la Juventus ha dovuto lasciar fuori diversi calciatori. Mancano 4 settimane esatte, qualcosa la Juve deve ancora farla“. Con i due acquisti, i bianconeri potrebbero far fuori un centrocampista dalla lista Champions: Arthur, visti i problemi fisici e il rientro a ottobre, sarebbe il principale candidato. Infortuni che lo pongono in una posizione diversa rispetto a uno come McKennie.