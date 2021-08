La Juventus ha come obiettivo prioritario l’acquisto di un centrocampista. Le trattative per Locatelli e Pjanic sono in stallo e spunta un nome in orbita Mendes.

Mentre si entra nella fase più calda del calciomercato, la Juventus è sempre più impegnata nella ricerca di un centrocampista che sia in grado di far fare il salto di qualità al reparto nevralgico della squadra. La trattativa per portare Manuel Locatelli in bianconero sembra in una fase interlocutoria e, anche quella per far tornare Miralem Pjanic al centro del progetto tattico di Massimiliano Allegri è in stand-by. In questo contesto si inserisce la possibilità di un’operazione che porterebbe a Torino un mediano che milita in League 1 e la cui procura è affidata alla Gestifute di Jorge Mendes.

Calciomercato Juventus, Mendes offre Renato Sanches | I numeri dell’operazione

A offrire la possibilità di ingaggiare Renato Sanches, fresco vincitore del campionato francese con il Lille, sarebbe stato il potente procuratore portoghese in persona, come riportato dal sito fichajes.net. Il centrocampista che compirà 24 anni il prossimo 18 agosto, ha offerto prestazioni convincenti anche nelle partite disputate a Euro 2020, e avrebbe la forte volontà di tornare in un grande club europeo dopo l’esperienza con il Bayern Monaco.

Sanches non è un nome nuovo tra gli obiettivi bianconeri per la mediana, ma in questa sessione di mercato l’affare potrebbe concludersi viste le difficoltà dei dirigenti della Vecchia Signora di strappare un sì al Sassuolo per Locatelli, a condizioni che Federico Cherubini e la società ritengono ragionevoli. La richiesta per il portoghese, con contratto in scadenza nel 2023, sarebbe intorno ai 35 milioni di euro.