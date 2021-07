L’Inter pianifica il mercato, ma deve guardarsi dall’assalto ad un big: il Real Madrid ha un piano per sferrare un colpo a centrocampo

L’Inter lavora sul mercato cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nonostante le difficoltà economiche. L’arrivo di Calhanoglu non ha colmato le lacune presenti, ma la priorità in casa nerazzurra è non perdere altri top player dopo la dolorosa cessione di Hakimi. Questo il diktat, con la società che deve guardarsi da possibili assalti dall’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Pogba | Offerta allo United

Il riferimento è a Nicolo Barella, tra i giovani italiani più in forma del momento. Dopo essere andato in doppia cifra di assist nella passata stagione con l’Inter, il giocatore è stato tra i protagonisti della vittoria azzurra all’Europeo, con un gol e due assist. Punto fermo dello scacchiere di Inzaghi, l’ex Cagliari piace molto all’estero, ma ha una valutazione di oltre 70 milioni di Euro ed un contratto sino al 2024.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tentativo per Brozovic | Marotta può ‘fregare’ la Juve

Queste premesse non sembrano aver allievato la pressione di top club come il Real Madrid, deciso a puntare su Barella. Come riporta ‘defensacentral.com’, mister Ancelotti avrebbe richiesto il giocatore alla società con la quale avrebbe anche concordato un piano. L’idea sarebbe quella di acquistare il nerazzurro la prossima stagione, per focalizzare l’attenzione di questa sessione solo su un top player come Mbappè.

Calciomercato Inter, assalto Real per Barella

Mister Ancelotti si è reso disponibile ad aspettare un anno, consapevole anche delle difficoltà economiche del club attuali. La prossima estate, però, l’Inter dovrà guardarsi dall’assalto del Real Madrid per Nicolò Barella. Il sardo formerebbe con Kroos, Isco e Bale un centrocampo di assoluto livello, ma la società nerazzurra farà di tutto per trattenerlo.