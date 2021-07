La Juventus non smette di sognare il ritorno di Pogba dal PSG: spunta lo scambio, doppia ipotesi

Il calciomercato estivo vivrà nelle prossime settimane il suo apice, con la Juventus di Massimiliano Allegri che punta gli ultimi tasselli per puntellare la rosa in vista dell’imminente nuova stagione. Il grande ritorno di Paul Pogba nella Torino bianconera rimane vivo nei pensieri dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’: in tal senso, è in arrivo una svolta per il destino del gioiello di proprietà del Manchester United. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Dailymail’, il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester. Mino Raiola starebbe discutendo già i termini con quello che al momento appare il club più deciso a puntare sul gioiello francese: il PSG. Valutato circa 50 milioni di euro ed in scadenza il 30 giugno 2022 con i ‘Red Devils’, Pogba è ormai da mesi il grande sogno della Juventus che ha sperato a più riprese di riportare il centrocampista a Torino. Sogno destinato a sfumare visto che Raiola ha già avanzato i contatti con il PSG: Leonardo è pronto ad avanzare una doppia proposta al Manchester United e difficile da rifiutare.

Calciomercato Juventus, doppio scambio per Pogba: i nomi

Uno scambio con Mauro Icardi rimane un’opzione viva: la valutazione dell’ex capitano dell’Inter è di 40 milioni a cui il club di Al-Khelaifi aggiungerebbe 10 milioni euro cash. L’alternativa può essere rappresentata da un centrocampista che, piace anche alla Juventus e che sostituirebbe Pogba nella mediana di Solskjaer.

Si tratta di Leandro Paredes, la cui valutazione oscilla intorno ai 30 milioni, con Leonardo disposto ad affiancare all’argentino 20 milioni cash.

Doppia proposta sul piatto che può convincere i ‘Red Devils’ e beffare, stavolta definitivamente, la Juventus nella corsa a Paul Pogba.