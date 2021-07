Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, è un obiettivo di calciomercato della nuova Juventus di Massimiliano Allegri: le ultime

Si infiamma il calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, arrivati al quarto posto nell’ultimo campionato italiano, cercano di tornare ai vertici e di rilanciarsi in Italia ed in Europa con il rientro del tecnico livornese, assente dai campi per due stagioni. Fra i tanti reparti da rinforzare, il centrocampo è senza dubbio il nervo scoperto della Vecchia Signora di Federico Cherubini che, nelle prossime settimane, dovrà assolutamente portare degli elementi di valore assoluto per tornare ai massimi livelli. Nel mirino della Juventus c’è Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo ora di Dionisi, valutato almeno 40 milioni di euro dal club neroverde.

L’ex giocatore del Milan, reduce da un grande europeo con la maglia azzurra della Nazionale italiana di Roberto Mancini potrebbe però non essere l’unico grande rinforzo della Juventus in questa caldissima estate di trattative. I bianconeri infatti, seguono da tempo le tracce di Paul Pogba, ex giocatore della Vecchia Signora che sembra destinato a lasciare il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba: è un’operazione davvero realizzabile?

Paul Pogba è in scadenza di contratto nel 2022 con la maglia del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore francese, valutato circa sui 70 milioni di euro, ha un ingaggio superiore ai 15 milioni di euro a stagione sponsor esclusi. Cifre altissime anche per la Juventus che deve già sostenere lo stipendio, davvero pesante, di Cristiano Ronaldo, pari a 31 milioni di euro netti a stagione.

Nelle scorse settimane si è parlato infatti di un possibile scambio fra il giocatore francese e l’asso portoghese, ma la differenza di età non ha facilitato la trattativa. Altre opzioni percorribili non sembrano esserci per il momento, considerando anche la complicata situazione economica del calcio mondiale, ed intanto occhio al PSG di Mauricio Pochettino, a caccia dell’ennesimo top player per rinforzare la rosa.