Inter: Brozovic è un caso molto spinoso visto che per rinnovare il suo contratto, in scadenza fra un anno, ha chiesto quasi il doppio dell’attuale stipendio

E se l’Inter cedesse Brozovic in questo calciomercato estivo? L’ipotesi non è tanto peregrina, considerato che il croato è in scadenza fra un anno e il rischio di perderlo a zero non è così basso. Non lo è perché il classe ’92 vuole che gli venga quasi raddoppiato l’attuale ingaggio di circa 3,5 milioni di euro. Per la precisione chiede 6 milioni netti di ingaggio, una cifra che lo collocherebbe subito sul podio dei più pagati dell’intera rosa di Simone Inzaghi, dietro a Lukaku ed Eriksen a pari merito con 7,5 milioni bonus esclusi.

Brozovic è un’occasione che fa gola alla Juventus, a due-tre big della Premier, al Paris Saint-Germain nonché alle spagnole Atletico e Barcellona. Proprio quest’ultima, ancora alla ricerca di un centrale di centrocampo (Wijnaldum gliel’ha soffiato il Psg) potrebbe mettere sul piatto un’offerta clamorosa. Nella fattispecie uno scambio con Miralem Pjanic, uno scambio con valutazioni oltremisura per una doppia grande plusvalenza.

Sappiamo che il bosniaco è nei piani di Allegri (in aggiunta a Locatelli) e quindi dell’ex Juventus, per questo motivo il suo approdo all’Inter sarebbe uno grosso smacco per i bianconeri e una ‘goduria’ per Beppe Marotta. L’ostacolo ingaggio di Pjanic, circa 8 milioni di euro a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere superato con una sorta di buonuscita che andrebbe a versare la società blaugrana. In tal modo l’Inter avrebbe la possibilità di giungere a un’intesa sulla base di un triennale da 4-5 milioni a stagione, con risparmio sul lordo grazie al famoso Decreto Crescita.

Calciomercato Inter e Juventus, ‘occasione’ Pjanic: il bosniaco è in cerca del rilancio

Juventus o Inter, ma occhio anche al Tottenham del suo ex direttore Paratici, staremo a vedere dove sarà il futuro di Pjanic. Il 31enne è sicuramente in cerca di rilancio, dopo una stagione terribile sul piano personale, la prima e l’ultima in Catalogna. L’obiettivo è zittire chi sostiene che sia un calciatore finito.

