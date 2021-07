Calciomercato Juventus, Perin dice addio | C'è la Premier

La Juventus potrebbe cedere presto Mattia Perin, ritornato dal prestito al Genoa nell’ultima stagione: idea in Premier

La Juventus deve liberarsi degli esuberi prima di fare mercato. Parecchi sono i giocatori ritornati dai prestiti o che semplicemente non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri. Uno di questi è Mattia Perin, che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Genoa, la squadra da cui i bianconeri lo hanno acquistato. Tuttavia, non ha trovato spazio ed è per questo che ha scelto di giocare con continuità. E per lui potrebbe profilarsi nuovamente un futuro da secondo portiere.

Juventus, idea Perin per l’Arsenal

Il secondo portiere, però, non alla Juventus. Ma lo potrebbe fare in Premier League. Una delle squadre alla ricerca di un numero ’12’ è l’Arsenal, a cui serve un vice-Leno. Si è parlato negli ultimi giorni anche di un altro ex Juve, Neto. Ma l’idea Perin potrebbe prendere corpo molto presto per i Gunners, a fronte di un’offerta di 7-8 milioni di euro che servirebbero alle casse dei bianconeri per essere reinvestiti sul mercato. Perin ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo dovrà necessariamente andar via. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite subendo 44 gol.