La Juventus valuta i prossimi colpi da regalare ad Allegri nell’attuale sessione di calciomercato: spunta lo scambio due per uno

La Juventus prosegue la ricerca di colpi di peso da consegnare ad Allegri il prima possibile, in vista dell’imminente nuova stagione con il tecnico livornese che tornerà a guidare i bianconeri in panchina. Il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ può dunque vedere l’approdo di un nuovo centrale difensivo, visto l’avanzare degli anni per le due colonne Chiellini e Bonucci. In tal senso, un nome accostato con forza nei mesi scorsi alla società torinese (così come Inter e Milan) può adesso tornare in auge, a costi contenuti, per la retroguardia di Allegri. Si tratta di Nikola Milenkovic che, in scadenza nel giugno 2022, avrebbe già rifiutato il prolungamento contrattuale proposto dalla Fiorentina. Una situazione che, a costi decisamente contenuti (il difensore è adesso valutato ‘solo’ 15 milioni) e in mancanza di rinnovo, può favorire l’assalto della ‘Vecchia Signora’. Nei pensieri della Juventus l’idea di uno scambio, con una doppia pedina per convincere Commisso a cedere Milenkovic durante l’estate.

Calciomercato Juventus, scambio per Milenkovic: cifre e dettagli

Milenkovic alla Juventus con lo scambio. Questa la formula che la società bianconera avrebbe in mente: sul piatto anche Mattia De Sciglio, valutato 7-8 milioni ed in scadenza tra un anno. L’altra contropartita sarebbe Radu Dragusin, 19enne centrale rumeno valutato al pari di De Sciglio.

Il cartellino del gioiellino bianconero soddisferebbe, proprio con De Sciglio, la richiesta dei gigliati. Situazione quindi in divenire, con la Juventus pronta a fare sul serio per Milenkovic.

Il 23enne di Belgrado nell’ultima stagione ha giocato 37 partite con la Fiorentina, segnando 3 reti e siglando 1 assist vincente.