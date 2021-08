Il calciomercato dell’Inter ruota intorno al post Lukaku: il talento può allontanarsi, spunta Fabio Paratici

Sono ore caldissime per il calciomercato dell’Inter che nei prossimi giorni potrebbe vedere la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Un addio pesante, dopo quello di Hakimi, che non sta di certo facendo felici i tifosi nerazzurri. La punta belga, dopo una stagione da vero trascinatore con 30 reti e 10 assist in 44 presenze agli ordini di Conte, è destinato a fare ritorno in Inghilterra dopo due anni in Serie A. Il club meneghino sta già valutando diversi profili per sostituire Lukaku entro la chiusura del mercato estivo. Tra i nomi in pole position resta quello di Dusan Vlahovic, reduce da un’annata strepitosa con la Fiorentina con cui ha siglato 21 reti e 2 assist in 41 presenze e che non ha ancora rinnovato con i toscani. Numeri che hanno posto l’Inter tra i club maggiormente interessati all’ex Partizan per cui il club meneghino metterebbe sul piatto non più di 45-50 milioni di euro. Cifre che, tuttavia, potrebbero non bastare.

Calciomercato Inter, colpo Vlahovic: c’è il sorpasso

Il Tottenham dell’ex CFO della Juventus Fabio Paratici avrebbe posto in primissimo piano l’acquisto di Vlahovic, per il quale accontenterebbe le richieste di Comisso.

Il patron gigliato chiede 60 milioni per il cartellino della punta 21enne per cui gli ‘Spurs’ offrirebbero un ingaggio superiore a quello stanziato dall’Inter.

Situazione dunque in divenire: Paratici pronto allo sgarbo all’Inter, Vlahovic (che può comunque rinnovare il contratto in scadenza nel 2023) potrebbe diventare il nuovo centravanti del Tottenham.