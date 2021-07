Si complica il rinnovo in casa Inter, il calciatore potrebbe sparare alto per il rinnovo: inserimento della Juventus

Non sembra essere semplice la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, che ha il contratto con l’Inter in scadenza nel 2022. Il croato è stato uno dei protagonisti nella cavalcata verso lo scudetto e per questo motivo non sarà semplice convincerlo a rinnovare, in quanto le richieste potrebbero essere elevate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposta e colpo top | Scambio con Ronaldo!

La negoziazione non è ancora iniziata ma lo farà a breve, vista l’esigenza di trattare quando manca ormai una sola stagione alla scadenza, in modo da non perderlo a zero. La Juventus intanto osserva la situazione in quanto va a caccia di nuovi centrocampisti e potrebbe fare un tentativo anche per il calciatore nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allarme infortuni | Scambio da 40 milioni

Calciomercato Juventus, sgarbo all’Inter: idea Brozovic

La Juventus dunque è interessata all’acquisto di Marcelo Brozovic e tutto può succedere da qui a un anno. Viste le richieste eccessive verso l’Inter da parte del croato, i bianconeri potrebbero fare uno sgarbo a parametro zero tra un anno qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo. Non è da escludere, però, anche un tentativo già in quest’estate se non dovesse decollare la trattativa per Manuel Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la carica dei 101 milioni | Ecco l’erede di Ronaldo

Brozovic è un calciatore di qualità, con caratteristiche che mancano attualmente nel centrocampo bianconero e garantirebbe sicuramente un salto di qualità.