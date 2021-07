La Serie A potrebbe accogliere ben quattro calciatori in uscita dal PSG: pronti ben 120 milioni, le big italiane ci provano

Dopo un inizio di calciomercato scoppiettante che ha portato a spese folli, adesso per il PSG è tempo di pensare alle cessioni. Archiviati l’approdo di Donnarumma ed in attesa di annunciare ufficialmente Hakimi e Sergio Ramos, la società francese è pronta a mettere sul mercato quattro pedine che non rientrano ormai nei piani di Pochettino. Un poker di acquisti accostati, con forza, negli ultimi mesi al calcio italiano. A partire da Mauro Icardi che difficilmente, vista l’enorme concorrenza, rimarrà al PSG. L’ex capitano dell’Inter piace da tempo alla Juventus per il post Cristiano Ronaldo ma non solo: l’argentino è stato accostato anche a Milan e Roma, con una valutazione di circa 50 milioni di euro. Sempre in prima fila la Juventus che, al pari dell’Inter, è attenta alla situazione di Leandro Paredes. L’ex gioiello della Roma può fare ritorno in Serie A, per una cifra vicina ai 30 milioni.

Calciomercato, non solo Juventus e Milan: dal PSG alla Serie A

La società rossonera segue inoltre altri due nomi che rientrano nella lista dei cedibili del club di Al-Khelaifi. In primis Pablo Sarabia, che ha concluso con buoni numeri la sua seconda annata in Francia. L’esterno ex Siviglia è Real è un profilo che piace e per 25 milioni di euro, può salutare i francesi.

Infine, sempre in ottica Milan, l’occasione potrebbe chiamarsi Rafinha. Dopo l’esperienza italiana con la maglia dell’Inter, il polivalente brasiliano è nella lista delle cessioni: 15 milioni basterebbero per riportarlo in Italia.

Un poker di colpi da Parigi che ammonta a ben 120 milioni di euro: denaro fresco per il PSG e quattro occasioni di mercato per il calcio italiano.