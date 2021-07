La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a profili di assoluto valore: rifiuto in arrivo, c’è lo spiraglio

Novità in vista per la Juventus sempre alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione. Il club bianconero è al lavoro per trovare giocatori di prima fascia: così potrebbero arrivare i primi colpi in entrata per Massimiliano Allegri. Con il ritorno dell’allenatore livornese cambieranno tante dinamiche in casa bianconera dopo l’ultima annata da dimenticare sotto la gestione di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intrigo terzini | Affare Juventus-Inter!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio Juventus-Inter! Tutti i dettagli

Calciomercato Inter e Milan, Pjanic idea Juve: c’è anche Locatelli

Uno dei pupilli di Massimiliano Allegri durante la sua scorsa avventura alla guida dei bianconeri è stato proprio il bosniaco Miralem Pjanic. Attualmente il centrocampista si trova al Barcellona, ma vuole subito andar via visto che non ha vissuto una stagione entusiasmante con Koeman. Lo stesso giocatore blaugrana è stato impiegato col contagocce all’allenatore olandese.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, soldi e il terzino | Tentativo shock dalla Spagna

Come svelato dal portale spagnolo “Diario Sport” lo stesso Pjanic vorrebbe soltanto la Juventus rifiutando così i possibili affari con Milan e Inter, le altre due compagini pronte a preparare l’assalto definitivo. Inoltre, anche il Tottenham dell’ex direttore Fabio Paratici avrebbe pensato a lui per rinforzare il centrocampo degli “Spurs”. La Juventus, invece, sarebbe molto forte anche sul talentuoso giocatore italiano del Sassuolo, Manuel Locatelli, con l’operazione che potrebbe essere ufficiale alla fine di Euro2020.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con la Juventus pronta ai primi colpi per Massimiliano Allegri. Pjanic resta comunque nel mirino del club bianconero per rinforzare la zona centrale di campo della formazione guidata dallo stesso allenatore livornese.