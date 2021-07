Potrebbe tornare di moda l’asse di mercato tra la Juventus e il Borussia Dortmund, che ha da sostituire Jadon Sancho. Intrigo con Bernardeschi

Il destino della Juventus potrebbe legarsi nuovamente al Borussia Dortmund dopo il passaggio di Emre Can in Germania delle scorse stagione. Il club giallonero ha di fatto detto addio al talentuoso Jadon Sancho, fortissimo esterno offensivo britannico che passerà al Manchester United. Sia i teutonici nella figura del CEO Watzke che gli stessi ‘Red Devils’ con una nota ufficiale, hanno sottolineato come ci sia un accordo per il trasferimento del talento inglese alla corte di Solskjaer: “La firma è subordinata all’accordo sui termini contrattuali e alle visite mediche, che saranno completate al ritorno del giocatore dall’Europeo”. Poi Sancho sarà a tutti gli effetti un calciatore del Manchester United, con il Borussia Dortmund costretto ad acquistare uno, se non addirittura due calciatori per rimpiazzarlo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Bernardeschi per la corsia: il Dortmund pensa allo scambio

Nel caso in cui i calciatori da innestare sulla trequarti fossero più di uno non è da escludere un ritorno di fiamma per Federico Bernardeschi, laterale della Juventus e della Nazionale ormai al capolinea della sua avventura a Torino. L’italiano fu già accostato in passato al Dortmund e complice l’asse tra le due società potrebbe essere imbastita un’operazione di scambio alla pari.

Sul piatto il BVB mettere Dahoud, centrocampista tedesco già in passato nel mirino della Juventus che ha una valutazione economica pressoché identica a quella di Bernardeschi, complici anche i contratti di entrambi in scadenza a giugno 2022. Uno scambio alla pari consentirebbe così sia al Borussia che alla Juventus di mettere a posto i rispettivi problemi con calciatori vicini alla scadenza, andando di riflesso anche a puntellare ruoli che ne hanno bisogno.