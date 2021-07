Incroci tra terzini in chiave calciomercato: il Barcellona prova a piazzare Jordi Alba, l’Inter si muove in casa Juve

Ieri si è aperto ufficialmente il calciomercato estivo ma i primi movimenti sono già arrivati. Continuano gli incroci anche tra i terzini: Hakimi sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain e l’Inter, di conseguenza, cercherà di piazzare un colpo in entrata in quel ruolo. La società nerazzurra si è avvicinata a Jordi Alba che potrebbe diventare un’occasione di mercato ma sembra non essere la priorità visto il fattore età, ma soprattutto l’ingaggio piuttosto elevato dello spagnolo.

Calciomercato, il Barça propone Alba alla Juve: Marotta su Alex Sandro

Il terzino si sente perfettamente integrato nel progetto Koeman ma il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Robin Gosens. Una prospettiva che taglierebbe fuori Alba dai piani del tecnico olandese e riaprirebbe le possibilità di un suo trasferimento. Viste le difficoltà economiche dell’Inter, il club balugina potrebbe proporre lo spagnolo alla Juventus, ma anche in casa bianconera il budget non è così elevato. Federico Cherubini prenderebbe in considerazione l’ipotesi solo in caso di partenza di Alex Sandro, che occupa lo stesso ruolo di Jordi Alba.

Il cerchio dei terzini si chiuderebbe con il possibile tentativo di Beppe Marotta proprio per Alex Sandro che lo riprenderebbe dopo averlo già avuto proprio durante la sua avventura a Torino. Gosens è la tessera del puzzle che potrebbe far muovere tutte le altre ma l’Atalanta chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Valutato 20 milioni, invece, Jordi Alba, la stessa cifra alla quale la Juventus conta di vendere Alex Sandro, per effettuare un’operazione, di fatto, a costo zero.