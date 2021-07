Il Barcellona prova a mettere le mani su uno dei big dell’Inter. Laporta percorre la strada di uno scambio, in aggiunta a una proposta solo cash: ecco i dettagli

Laporta vuole costruire un super Barcellona, ‘accontentando’ il più possibile il suo allenatore e Leo Messi, da ieri a tutti gli effetti un free agent. Tra le richieste di Ronald Koeman c’è un centrale, meglio se abile nella difesa a tre. Tutti gli indizi portano a un nome in particolare: Stefan de Vrij. Ovvero a un suo connazionale e soprattutto un calciatore assistito da Mino Raiola, come noto in eccellenti rapporti col presidente blaugrana. E poi il classe ’92 non ha ancora messo la firma sul rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023, senza contare che l’Inter lo ha preso a zero e quindi ha possibilità di registrare una plusvalenza pure in caso di proposta non clamorosa.

Non lo è ma ci manca poco quella che avrebbe presentato il Barça proprio per de Vrij. Indiscrezioni di calciomercato parlano di una proposta cash di ‘soli’ 18 milioni di euro più una contropartita tecnica dal medesimo o quasi valore economico, vale a dire il 29enne Sergi Roberto. Offerto all’Inter nell’ambito di uno scambio, scambio ecco svelato con de Vrij oggetto assoluto del desiderio dei blaugrana. O meglio dire di Koeman.

Calciomercato Inter, Sergi Roberto sostituto di Hakimi. Ma de Vrij

Al Barcellona da una vita, Sergi Roberto ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e probabilmente voglia di una nuova avventura. Magari in Italia, che agli stranieri concede dei benefici di natura fiscale. All’Inter potrebbe far comodo come sostituto di Hakimi, ceduto al Psg, anche se difficilmente accetterà di privarsi di de Vrij considerati i successivi ostacoli per accaparrarsi un degno erede. Certo, a meno di una proposta davvero irrinunciabile…

