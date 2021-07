Milan e Juventus hanno in mente diversi nomi per il calciomercato estivo: per il gioiello spunta l’ipotesi del maxi scambio

Sarà un’estate all’insegna del cambiamento quella che Milan e Juventus hanno intenzione di vivere nelle prossime settimane di calciomercato. Il ritorno di Allegri per rilanciare le ambizioni bianconere e la voglia di riscatto, anche in Europa, per i rossoneri che torneranno finalmente in Champions League. Uno dei profili più interessanti del panorama europeo accostato sia al Milan che alla ‘Vecchia Signora’ è certamente quello di Hakim Ziyech. L’esterno del Chelsea piace tanto ai rossoneri a caccia dell’erede di Calhanoglu ma il talento, tuttavia, sembrerebbe destinato sì a salutare Londra ma non ad approdare in Italia. Niente Serie A all’orizzonte per Ziyech: in arrivo la maxi offerta per lasciare a mani vuote Milan e Juventus.

Calciomercato Milan e Juventus, niente Ziyech: maxi scambio

È il Borussia Dortmund il club che con maggiore fermezza sembra destinato a farsi avanti per Ziyech. Il post Sancho può quindi essere rappresentato dall’ex Ajax, valutato 40 milioni, e che rientrerebbe nella cessione di Erling Haaland ai ‘Blues’.

Il norvegese ha una valutazione di 150 milioni ed il cartellino di Ziyech servirebbe a diminuire la parte cash da versare al club giallonero.

Situazione dunque in divenire, con l’ipotesi Bundesliga per Ziyech destinata a crescere: il Borussia Dortmund prepara la beffa per Juventus e Milan.