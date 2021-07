La Juventus continua a osservare con interesse un centrocampista e pensa allo scambio: ma in pole rimane un’altra big di Serie A

Una vetrina importante come Euro 2020 non capita tutti i giorni ai calciatori, e molti di questi stanno sfruttando al meglio le loro possibilità. Uno di questi è Granit Xhaka, centrocampista che con la Svizzera ha eliminato a sorpresa la Francia e ora attende la Spagna ai quarti di finale. Sulle sue tracce da tempo c’è la Roma, ma non solo. Infatti anche la Juventus continua a monitorare le sue prestazioni e starebbe ragionando su come impostare la trattativa con l‘Arsenal, club proprietario del cartellino che lo valuta almeno 20 milioni di euro.

Una delle idee bianconere potrebbe essere quella di mettere sul piatto uno scambio alla pari con Aaron Ramsey. Il centrocampista della Juventus non ha mai convinto a pieno a Torino e tornare a Londra con la casacca dei ‘Gunners’ potrebbe essere un’opzione gradita al calciatore. La risposta del club inglese però è negativa.

Calciomercato Juventus, scambio Xhaka-Ramsey: no dell’Arsenal e Roma in vantaggio

La Juventus e la Roma continuano a osservare con interesse lo stesso calciatore, ovvero Granit Xhaka. I bianconeri sembrerebbero inserirsi nei piani giallorossi e starebbero valutando di inserire una contropartita nell’affare per convincere l’Arsenal.

Il calciatore da inserire nello scambio sarebbe Aaron Ramsey, che in bianconero in questa stagione ha collezionato 30 presenze, con 2 gol e 5 assist, senza però mai convincere a pieno. Lo scambio però sembrerebbe essere un’opzione non contemplata dai ‘Gunners’ che avrebbero rifiutato l’offerta avanzata dalla Juventus. Così a rimanere in vantaggio per il centrocampista svizzero rimane la Roma, ma nulla è da dare per scontato nel calciomercato estivo.