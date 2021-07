Calciomercato Juventus, annuncio su Ronaldo-Dybala | Il punto sul futuro

La Juventus analizza le prospettive sul calciomercato, tra presente e futuro. Doppio annuncio su Cristiano Ronaldo e il rinnovo di Dybala

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a catturare totalmente l’attenzione mediatica. Il campione portoghese è chiamato a una decisione, dopo il termine della sua avventura a Euro 2020 e l’eliminazione della sua Nazionale. Ora è tempo di concentrarsi sul calciomercato e sul possibile addio ai bianconeri. Una prospettiva che, però, ora sembra allontanarsi, anche per la mancanza di vere e proprie offerte concrete per il calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio: bye bye Ronaldo | 90 milioni!

Federico Cherubini, infatti, nella conferenza stampa per presentare la nuova area sportiva del club, ha detto chiaramente: “Cristiano Ronaldo? Nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte nostra su un trasferimento che qualcuno definisce come necessario. I numeri parlano chiaro, siamo contentissimi del fatto che Ronaldo quando avrà finito le vacanze si aggregherà alla squadra”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da urlo a zero | L’annuncio

Calciomercato Juventus, dopo Ronaldo, Nedved parla del rinnovo di Dybala: il suo annuncio

Non solo Cristiano Ronaldo. A tenere banco in attacco è anche il possibile rinnovo di Paulo Dybala. Ne ha parlato chiaramente Nedved in conferenza: “Rinnovo Dybala? Cherubini si sta occupando del caso, è in contatto con lui e con il procuratore. Dovrebbe essere uno dei primi a rientrare, se non il primo. Riprenderemo il discorso da dove lo abbiamo interrotto, appena arriverà qui”.